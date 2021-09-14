РИАМО - 14 сен. Законопроект, отменяющий обязательное прохождение техосмотра, внесен партией «Единая Россия» в Госдуму. При принятии законопроекта, проходить ТО нужно будет лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, сообщает Газета.ru.

Инициатива принадлежит гражданам России. Они не раз предлагали ее депутатам «Единой России».

В пояснительной записке сказано, что вероятность того, что легковые автомобили и мотоциклы с техническими неисправностями, но с действующими полисами ОСАГО, попадут в ДТП, очень низкая.

Авторы законопроекта – первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и другие.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство поддерживает данный законопроект.

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