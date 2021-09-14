Спустя 14 лет в Москве восстановили водный маршрут от Северного речного вокзала до причала «Захарково» в Южном Тушине. Речной трамвайчик ходит ежедневно с семи утра до восьми вечера. Какова цена одной поездки, какие судна ходят по маршруту и что, по мнению горожан, стоит улучшить, выяснил обозреватель РИАМО.

Старый маршрут и реконструированный вокзал

Речной трамвай от Северного речного вокзала на противоположный берег курсировал до 2007 года, пока маршрут не закрыли из-за аварийного состояния причалов. В 2009 году по той же причине закрыли и сам Северный речной вокзал, который построили еще в 1937 году. Спустя восемь лет, в 2017 году, когда вокзал передали в собственность городу, началась подготовка к его реконструкции. А уже 5 сентября 2020 года в День города мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл обновленный Северный речной вокзал.

«Искания, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления… И около двух лет интенсивной работы дали свой результат, сегодня можно сказать, такая жемчужина города возвращена москвичам», — отметил градоначальник.

Несмотря на открытие вокзала, горожанам еще почти год пришлось добираться до соседнего берега на метро или наземном транспорте. Такие поездки отнимали у людей гораздо больше времени, чем путешествие по воде. Но уже в конце августа 2021 года переправа через Химкинское водохранилище заработала вновь.

Футуристичные речные трамваи на Москве‑реке: что известно о новом столичном транспорте>>

Долгожданное направление

Трамвайчик отходит от причала № 9 Северного речного вокзала. Чтобы добраться туда, нужно доехать до станции метро «Речной вокзал», а потом перейти Ленинградское шоссе по подземному пешеходному переходу — путь от метро до вокзала займет примерно 12 минут. Издалека можно заметить раздвижной шпиль вокзала с пятиконечной звездой. Существует легенда, что эта звезда перекочевала со Спасской башни, хотя на самом деле это не так.

По маршруту Северный речной вокзал — «Захарково» ходит двухпалубное речное судно «Москва – 1». Узнать трамвайчик можно по синей табличке с символикой «Московского транспорта» и характерному узору на борту. На судно пускают с колясками, велосипедами и самокатами.

Для пассажиров доступны обе палубы: полностью закрытая нижняя и верхняя — открытая, под навесом. Как рассказали РИАМО местные жители, в теплое время года популярностью пользуется верхняя палуба, откуда открываются отличные виды на Химкинское водохранилище.

Речной автобус VS метро: когда в Москве появится регулярный водный транспорт>>

Регулярный транспорт

Раньше Северный речной вокзал называли портом пяти морей, так как с него можно было добраться до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. Сегодня жители столицы могут отправиться с этого вокзала в путешествие до Твери, Ярославля, Нижнего Новгорода и других российских городов.

Но самым долгожданным направлением для москвичей был маршрут, соединяющий берега водохранилища. Речной трамвайчик будет курсировать до завершения летней пассажирской навигации — ориентировочно до 14 ноября. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, уже в следующем году регулярный речной транспорт охватит больше районов и сможет работать круглый год.

Речной трамвайчик «Москва – 1» курсирует ежедневно с 7:00 до 20:00. Перерыв — с 13:00 до 15:00. Отправляется судно с Северного речного вокзала в 00 минут каждого часа, а от пристани «Захарково» — в 30 минут каждого часа. Ознакомиться с расписанием можно у касс, которые располагаются прямо у девятого причала.

Оплатить проезд можно банковской картой или наличными, а также с помощью «Тройки» — главное, чтобы карта не была безлимитной. Стоимость проезда на водном общественном транспорте — 42 рубля в одну сторону.

Москва – не Венеция: каким будет речной транспорт в столице>>

Экономия времени

Сегодня путь от вокзала до причала «Захарково» на речном трамвайчике можно преодолеть за 10 минут несмотря на то, что теплоход делает ощутимые крюки в пути. Как рассказала РИАМО одна из пассажирок Валентина Ивановна, благодаря этому маршруту ей удается экономить до 40 минут.

«Эта поездка прямо как речная прогулка, хоть и совсем небольшая. Можно полюбоваться красивыми видами, а не стоять в пробке в автобусе», — сказала она. Правда, по мнению собеседницы, этот маршрут больше подойдет тем, кто живет неподалеку от вокзала или причала «Захарково».

В свою очередь жители Южного Тушина рады, что теперь могут проще добраться на соседний берег. «Мы всей семьей катаемся на велосипедах и в парке Северного речного вокзала, и в парке Дружбы. Когда не было трамвайчика, мы добирались в объезд, но так и путь дольше, и дети быстрее уставали. Теперь будем чаще выбираться к речному (вокзалу — прим. ред.)», — рассказала РИАМО местная жительница Юлия.

«Муж иногда ездит по работе на «Речной вокзал». Очень доволен, что появился такой маршрут. Говорит, что экономит порядка 20 минут несмотря на то, что до причала «Захарково» ему идти минут 10», — добавила Юлия.

Несмотря на все преимущества этого маршрута, у горожан все же есть ряд замечаний. По словам Валентины Ивановны, набережная Северного речного вокзала хорошо благоустроена — там есть и расписание речного трамвайчика, и информация о стоимости билета. А вот на причале «Захарково» нет никакой информации вовсе. «Да и сам причал найти трудно, если ты не местный житель», — уверена она.

Как сэкономить время на общественном транспорте>>