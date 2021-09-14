РИАМО - 14 сен. В столичные центры госуслуг «Мои документы» трудоустроили более 60 человек из психоневрологических интернатов. Еще несколько горожан с ментальными особенностями сейчас находятся в процессе трудоустройства, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что власти города для данного проекта используют технологию сопровождаемого трудоустройства. То есть кураторы от центров госуслуг и домов-интернатов помогают людям с ментальными особенностями на пути от трудоустройства до выполнения задач на месте работы.
«В офисах «Мои документы» новые сотрудники выполняют внутреннюю работу технического характера на должности специалиста: систематизируют по ячейкам документы, формируют их по пакетам, отслеживают наличие информационных материалов на стойках», — добавил Ракова.
По ее словам, распределение вышеуказанных обязанностей между новыми членами команды центров госуслуг позволяет более опытным сотрудникам сосредоточиться на приеме посетителей.
Проект столичных центров госуслуг по трудоустройству горожан, проживающих в психоневрологических интернатах, направлен на создание беспрепятственного пространства для жизни людей с ментальными особенностями.
Социализация и адаптация к среде мегаполиса таких людей является важной составляющей деятельности.
Всего в 20 домах-интернатах психоневрологического профиля в Москве проживает порядка 12 тыс. человек.
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