РИАМО - 14 сен. В столичные центры госуслуг «Мои документы» трудоустроили более 60 человек из психоневрологических интернатов. Еще несколько горожан с ментальными особенностями сейчас находятся в процессе трудоустройства, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Еще один пример сотрудничества городских учреждений — трудоустройство людей с особыми потребностями. Уже 61 подопечный городских домов-интернатов психоневрологического профиля трудоустроен в более чем 30 центрах госуслуг «Мои документы», — уточнила вице-мэр.

Она пояснила, что власти города для данного проекта используют технологию сопровождаемого трудоустройства. То есть кураторы от центров госуслуг и домов-интернатов помогают людям с ментальными особенностями на пути от трудоустройства до выполнения задач на месте работы.

«В офисах «Мои документы» новые сотрудники выполняют внутреннюю работу технического характера на должности специалиста: систематизируют по ячейкам документы, формируют их по пакетам, отслеживают наличие информационных материалов на стойках», — добавил Ракова.

По ее словам, распределение вышеуказанных обязанностей между новыми членами команды центров госуслуг позволяет более опытным сотрудникам сосредоточиться на приеме посетителей.

Проект столичных центров госуслуг по трудоустройству горожан, проживающих в психоневрологических интернатах, направлен на создание беспрепятственного пространства для жизни людей с ментальными особенностями.

Социализация и адаптация к среде мегаполиса таких людей является важной составляющей деятельности.

Всего в 20 домах-интернатах психоневрологического профиля в Москве проживает порядка 12 тыс. человек.