РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. В городском округе Мытищи возведение проблемного ЖК «Диалект» будет закончено в 2023 году, сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Ранее представители инициативной группы дольщиков ЖК «Диалект» встретились с гендиректором фонда Вячеславом Бетиным. Решение о завершении строительства было принято наблюдательным советом фонда в середине июля этого года.

ЖК «Диалект» начал возводиться застройщиком ООО «Группа МГ» в Пироговском, ул. Советская, д. 1, где есть вся необходимая инфраструктура: спортивный стадион, ледовый дворец, садики и школы. Строительство высотного 17-этажного здания общей площадью свыше 15 тыс. кв. м заморожено в 2018 году. Плановый срок завершения строительства был намечен на II кв. 2017 года. Количество жилых помещений, согласно проекту, 323 квартиры.

В апреле 2020 года правительство региона обратилось с ходатайством, на основании которого федеральным фондом защиты прав дольщиков было подано заявление в суд о признании застройщика банкротом. Год назад суд признал ООО «Группа МГ» банкротом.

«Далее конкурсный управляющий формирует реестр требований участников строительства, осуществляет сбор документов по проблемному объекту и застройщику, передает данные материалы в федеральный фонд. Он же осуществляет оценку земельного участка и объекта незавершенного строительства. По закону в течение 30 рабочих дней со дня получения требования дольщика конкурсный управляющий вносит его в реестр. В настоящее время в РТУС включены порядка 100 человек», – сказал Бетин.

На встрече глава фонда пояснил этапы завершения строительства по дорожной карте.

«После того, как арбитражный суд передает нам права на объект, фактически мы становимся застройщиком и несем все обязательства не только по вводу ЖК в эксплуатацию, но и в течение последующих 5 лет. На достройку деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов, региональный фонд же является оператором, который координирует процесс – проводит конкурс, заключает договоры на техническое обследование долгостроя, проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. Весь цикл с учетом подключения к сетям мы должны завершить до конца 2023 года», – добавил Бетин.

На встрече были заданы вопросы по предоставлению квартир с отделкой и возможности рефинансирования ипотеки.