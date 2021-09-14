РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. В городском округе Мытищи возведение проблемного ЖК «Диалект» будет закончено в 2023 году, сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
Ранее представители инициативной группы дольщиков ЖК «Диалект» встретились с гендиректором фонда Вячеславом Бетиным. Решение о завершении строительства было принято наблюдательным советом фонда в середине июля этого года.
ЖК «Диалект» начал возводиться застройщиком ООО «Группа МГ» в Пироговском, ул. Советская, д. 1, где есть вся необходимая инфраструктура: спортивный стадион, ледовый дворец, садики и школы. Строительство высотного 17-этажного здания общей площадью свыше 15 тыс. кв. м заморожено в 2018 году. Плановый срок завершения строительства был намечен на II кв. 2017 года. Количество жилых помещений, согласно проекту, 323 квартиры.
В апреле 2020 года правительство региона обратилось с ходатайством, на основании которого федеральным фондом защиты прав дольщиков было подано заявление в суд о признании застройщика банкротом. Год назад суд признал ООО «Группа МГ» банкротом.
На встрече глава фонда пояснил этапы завершения строительства по дорожной карте.
«После того, как арбитражный суд передает нам права на объект, фактически мы становимся застройщиком и несем все обязательства не только по вводу ЖК в эксплуатацию, но и в течение последующих 5 лет. На достройку деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов, региональный фонд же является оператором, который координирует процесс – проводит конкурс, заключает договоры на техническое обследование долгостроя, проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. Весь цикл с учетом подключения к сетям мы должны завершить до конца 2023 года», – добавил Бетин.
На встрече были заданы вопросы по предоставлению квартир с отделкой и возможности рефинансирования ипотеки.
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