РИАМО - 14 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) утвердила стартовые условия открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Текстильщики», там появится МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Транспортно-пересадочный узел находится по адресу: ул. Люблинская, вл. 6.

Победитель конкурса может возвести на этом месте торгово-развлекательный комплекс с отделением центра госуслуг «Мои документы». Объект разместят на участке площадью 0,49 га.

Суммарная поэтажная площадь нового здания составит 7,9 тыс. «квадратов».