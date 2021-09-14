РИАМО - 14 сен. Полицейские пресекли производство наркотиков в промышленных масштабах в ангаре на территории села Семеновское Дмитровского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«При осмотре помещения полицейские обнаружили 3 химических реактора и лабораторное оборудование, позволявшее изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах. Кроме того, изъято более 300 канистр с различными реактивами, а также более 19 кг порошка белого цвета», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что результаты проведенного исследования показали, что изъятое вещество является наркотиком - мефедроном.

В лаборатории были задержаны 4 уроженцев стран ближнего зарубежья. Они обеспечивали безостановочную работу незаконного производства.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.