РИАМО - 14 сен. Полицейские пресекли производство наркотиков в промышленных масштабах в ангаре на территории села Семеновское Дмитровского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».
«При осмотре помещения полицейские обнаружили 3 химических реактора и лабораторное оборудование, позволявшее изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах. Кроме того, изъято более 300 канистр с различными реактивами, а также более 19 кг порошка белого цвета», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что результаты проведенного исследования показали, что изъятое вещество является наркотиком - мефедроном.
В лаборатории были задержаны 4 уроженцев стран ближнего зарубежья. Они обеспечивали безостановочную работу незаконного производства.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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