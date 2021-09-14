РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Студенты Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа №2 прошли практику, поучаствовав в формировании информационной базы переболевших Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По запросу Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области студенты Люберецкого филиала медицинского колледжа №2 участвовали в формировании информационной базы переболевших COVID-19.

Для медицинских организаций Подмосковья помощь будущих фельдшеров оказалась востребованной.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>