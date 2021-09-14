РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Дачники городского округа Люберцы могут сдать лишний урожай плодовых в рамках ежегодной экологической акции «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!». Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

В сентябре отмечается сезон урожая плодовых деревьев, в том числе яблок. В связи с этим на территории Московской области ожидается рост количества органических отходов. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» поддержал ежегодную экоакцию «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!» и установил бункеры для сбора излишнего урожая яблок. Теперь садоводы и дачники региона могут отправить избытки урожая яблок на переработку. Организатор акции - министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Воскресенском кластере места для сбора яблок определяли органы местного самоуправления, а региональный оператор установил на них специальные бункеры, которые расположены по следующим адресам: Люберцы, Новорязанское шоссе, 23 км, СНТ «Ручеек» - каждую субботу с 12:00 до 16:00; Томилино, ул. Гаршина, д. 9/1, площадка «МегаБак».

«С одной стороны, урожай яблок – хорошая новость, в то же время он стал причиной образования навалов органических отходов на контейнерных площадках и территории рядом с ними. Дачники вынуждены выбрасывать яблоки, которые занимают много места, гниют, создают неудобство жителям Подмосковья», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он пояснил, что для того, чтобы решить данную проблему, в регионе уже третий раз проходит экологическая акция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!».

«Совместно с региональными операторами в течение сентября-октября мы вновь запустили нашу ежегодную целевую акцию «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!», направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов, и организовали установку брендированных бункеров для сбора яблок и их своевременный вывоз на переработку», – отметил Велиховский.

По его словам, яблоки, которые соберут в рамках акции, направят на использование для сельхознужд. Так, плоды пойдут на корм животным или на производство компоста. Планируется собрать не менее 200 т таких отходов.