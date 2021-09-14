РИАМО - 14 сен. Социальная сеть «Одноклассники» запустила ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует, сообщает пресс-служба соцсети.

С 13 по 19 сентября в специальном приложении будут доступны лонгриды и прямые эфиры на актуальные темы, посвященные разным этапам родительства: от рождения ребенка до взаимоотношений с уже взрослыми детьми. ОК также выпустили комикс об осознанном родительстве, который иллюстрирует лонгриды на актуальные темы от популярных российских изданий.

К старту проекта ОК провели исследование о том, как пользователи Рунета относятся к восстановлению после родов и обсуждению трудностей материнства в социальных сетях, поощряют ли детей финансово за хорошие оценки и наблюдают ли за аккаунтами друзей своих детей.

Вопросы трудности родительства

Опрос показал, что женщины и мужчины в целом открыты к разговору о трудностях родительства, но все же имеют расхождения в некоторых вопросах. К примеру, большинство женщин (56%) хотят открыто делиться своими проблемами в соцсетях. Мужчины же в равной степени поддерживают и откровенность (47%), и анонимность (44%) в этом вопросе.

На вопрос «Как скоро женщина должна прийти в форму после родов?» половина респондентов (50%) ответили, что можно не торопиться с восстановлением фигуры, но сделать это нужно обязательно. При этом мужчины голосовали за этот вариант ответа чаще (57%), чем женщины (45%). Вариант «Мать никому не должна: пусть восстанавливает фигуру, как захочет, или может вообще ничего для этого не делать» стал вторым по популярности и у женщин, и у мужчин — за него проголосовали 34% и 22% соответственно.

Воспитание детей

Говоря о половом воспитании детей, 82% респондентов сходятся на том, что ребенок должен получить информацию об этом от родителей. 32% ответили, что этим должны заниматься учителя или психологи в школе. Также пользователи Рунета рассказали, как они относятся к фотографиям детей в ванной или на пляже — большинство считает, что публиковать в соцсетях фото ребенка можно только в закрытой одежде (51%), а если фото сделано на пляже, то обязательно в купальнике.

Кроме того, по результатам опроса для проекта #МеняВолнует стало известно, наблюдают ли родители за окружением своих детей в соцсетях. 30% регулярно просматривают аккаунты друзей своего ребенка, чтобы всегда быть в курсе, чем он занимается в свободное время в компании сверстников. 56% респондентов полностью доверяют своему ребенку и наблюдают за аккаунтами его друзей просто из интереса.

Пользователи высказались и на актуальную тему оценок в школе. 34% из них готовы давать своим детям деньги за отличные отметки. Однако 54% родителей считают, что дети должны учиться только по своему желанию без материальных поощрений.

Вебинары и круглые столы

Более полные результаты исследования можно посмотреть в мини-приложении «МеняВолнует 2021», которое уже доступно в ОК. Пользователям также будут доступны лонгриды на актуальные темы от таких изданий, как Т—Ж, Glamour, Дети.Mail.ru, Woman.ru, «Такие дела», Lenta.ru и «Летидор». Они узнают, как побороть страх боли перед родами, как влияют блогеры и музыканты на подростков и как вести себя с родителями, которые ведут маргинальный образ жизни.

Каждый день в приложении будут проходить трансляции круглых столов от телеканалов «Москва 24», «Дождь» (признан иноагентом на территории России), «Доктор», портала Iz.ru и образовательной платформы «Учи.ру».

Для пользователей соцсети проведут вебинары основательницы проекта о ментальном здоровье матерей «Бережно к себе» Ксения Красильникова, Мария Карнович-Валуа и ЗОЖ-блогер, нутрициолог Ирина Ушакова. Представители медиа и эксперты обсудят вопросы физического и психологического здоровья ребенка, а также тему его личных и цифровых границ.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1345 пользователей Рунета совместно с исследовательским центром ResearchMe.