РИАМО - 14 сен. Московские кафе и рестораны, которые получат звезды от Michelin и войдут в этот авторитетный гастрономический гид, станут более престижными и посещаемыми, сообщил РИАМО основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Ранее заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что 14 октября в парке «Зарядье» представят первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы, в этот же день московские рестораны и шеф-повара получат мишленовские звезды. Michelin - это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира.

«Отмеченные рестораны получат дополнительную популярность за счет звезд, людям будет интересно прийти и посмотреть, за что ресторанам дали звезды. Это всегда внезапно - рестораны не знают, дадут им звезды или нет. Это даст ресторанам дополнительный приток гостей», — сказал Миронов.

Он отметил, что рестораны всегда стараются работать как можно лучше, поэтому высокая оценка в виде мишленовских звезд не наложит на них новых требований по поддержанию планки.

Эксперт также считает, что после выпуска путеводителя Michelin столице не следует готовиться к притоку гастрономических туристов.​