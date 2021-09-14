РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» городского округа Люберцы получили путевку на Всероссийские соревнования сезона 2021/2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее в городском округе Люберцы проводились отборочные соревнования Московской области по баскетболу. В отборочных соревнованиях участвовали 6 команд из Химок, Мытищ, Лобни, Павловского Посада, Богородского и Люберец.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» городского округа Люберцы по сумме набранных очков заняли второе место и получили путевку на Всероссийские соревнования спортивного сезона 2021/2022 года.