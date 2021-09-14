РИАМО - 14 сен. Председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко заявила, что в российских школах нужно ввести экспресс-тестирование детей на Covid-19. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Петренко считает, что эта мера актуальна сейчас – в период сезонных заражений ОРВИ. Она ссылается на опыт других стран.

«Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье», - считает Петренко.

По ее мнению, эта практика будет стоить дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Она уточнила, что финансировать тестирование должно государство.

Также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование на коронавирус, считает председатель движения.

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