РИАМО - 14 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление земельного участка в поселении Сосенское в районе поселка Коммунарка новой Москвы и внесение изменений в правила землепользования и застройки города для реализации данного инвестпроекта. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточнила ответственный секретарь ГЗК, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, площадь земельного участка под возведение здания составляет 0,67 га. Он находится на пересечении Бачуринской и Фитаревской улиц.

По ее словам, участок предоставят инвестору в аренду на 6 лет без проведения торгов.

Пятова добавила, что суммарная площадь нового торгово-офисного комплекса будет порядка 35 тыс. кв. м. Предполагается, что реализация данного проекта позволит создать 1750 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на части земельного участка находится наземная парковка.