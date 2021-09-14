РИАМО - 14 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление земельного участка в поселении Сосенское в районе поселка Коммунарка новой Москвы и внесение изменений в правила землепользования и застройки города для реализации данного инвестпроекта. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Как уточнила ответственный секретарь ГЗК, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, площадь земельного участка под возведение здания составляет 0,67 га. Он находится на пересечении Бачуринской и Фитаревской улиц.
По ее словам, участок предоставят инвестору в аренду на 6 лет без проведения торгов.
Пятова добавила, что суммарная площадь нового торгово-офисного комплекса будет порядка 35 тыс. кв. м. Предполагается, что реализация данного проекта позволит создать 1750 новых рабочих мест.
На сегодняшний день на части земельного участка находится наземная парковка.
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