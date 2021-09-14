РИАМО - 14 сен. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев Covid-19 в его окружении. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства будет участвовать в саммитах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

Ранее Путин сообщал, что не исключает возможности карантина, так как в его окружении многие болеют Covid-19.

За последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня в РФ зарегистрировано 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерло 194 249 человек, выздоровели 6 418 033 пациентов.

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