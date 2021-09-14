РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском округе, возле которого накануне с таким требованием собрались местные жители.

Ранее в поселке Бужаниново Сергиево‑Посадского округа задержали двоих граждан одного из соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. Следствие проверит информацию о причастности подозреваемых к совершению других преступлений, а также законность нахождения мужчин на территории России.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужанинове, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей беспокойство, в ближайшие дни будут проверены правоохранительными органами. Нарушители закона понесут наказание.

«К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и тем более преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться», - заключил Воробьев.

Тело 67-летней жительницы поселка Бужаниново с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе около СНТ «Магистраль 2». Подозреваемых в совершении преступления задержали по горячим следам. В скором времени в отношении них будет избрана мера пресечения. Следствие назначило ряд экспертиз, проводится допрос свидетелей и изъятие вещей обвиняемых.