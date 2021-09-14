РИАМО - 14 сен. В рамках подготовки столицы к зиме созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы», – отметил вице-мэр.

Он уточнил, что резерв по теплу в мегаполисе составляет 48%, газоснабжению – 23%, водоснабжению – 53%, по электросетям – 19%, водоотведению – 41%.

Бирюков добавил, что показатели надежности систем и резервирование мощности, которые были достигнуты в городе, позволяют стабильно обеспечивать москвичей ресурсами в осенне-зимний период.

«В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу: 365 тыс. тонн по углю, 378 тыс. тонн по мазуту и 24,9 тыс. тонн по дизельному топливу», – перечислил глава столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам, для организации бесперебойного ресурсоснабжения в мегаполисе, а также для оперативного реагирования на потенциальные нештатные ситуации в отопительный период подготовлены более 1,4 тыс. аварийных бригад. Все бригады специалистов оснащены спецтехникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.