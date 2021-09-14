РИАМО - 14 сен. Московские врачи вылечили от Covid-19 за сутки 1362 человека, общее количество выздоровевших от инфекции в городе выросло до 1 466 721, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 1609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницы доставили 663 человека. На ИВЛ в настоящий момент находятся 240 пациентов.

За пандемию в Москве выявили 1 589 804 случая коронавируса. Всего умерло 28 111 граждан.

В столице от коронавирусной инфекции первым компонентом привились 5 млн горожан. Это почти 50% от общего числа трудоспособного населения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>