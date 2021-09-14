РИАМО - 14 сен. В ДТП на востоке Москвы пострадал 13-летний мальчик, он доставлен в больницу с травмами, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Молдагуловой в районе дома 3, корпуса 3. Водитель автомобиля Daewoo наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, мать от госпитализации отказалась.

Сотрудники ГИБДД устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии. По данному факту начата проверка.