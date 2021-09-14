РИАМО - 14 сен. За последние сутки в столице выявили 1609 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии всего зафиксировали 1 589 804 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Врачи напоминают о важности вакцинации от коронавируса. Это поможет сдержать рост заражения инфекцией и уберечь здоровье горожан.

Тем, кто ввел первый компонент вакцины от коронавируса более 6 месяцев назад, нужно пройти ревакцинацию.

За последние сутки в России подтверждено 17 837 новых случаев Covid-19, при этом 6,5% пациентов не имели клинических проявлений инфицирования. Кроме того, за сутки зафиксирован 781 летальный исход, полностью выздоровели 15 907 человек.

С начала пандемии в стране было выявлено 7 176 085 случаев коронавируса, скончались 194 249 Covid-пациентов, выздоровели 6 418 033 человека.

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