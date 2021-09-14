РИАМО - 14 сен. Сотрудники Росгвардии задержали жителя Подмосковья за незаконное проникновение на территорию одного из научно-исследовательских институтов в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

В дежурную часть по Центральному округу поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте.

Приехавшие росгвардейцы задержали 28-летнего жителя Московской области, который перелез на территорию института через забор.

Мужчина не смог внятно пояснить причину своих действий. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским.