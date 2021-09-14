РИАМО - 14 сен. В столичных районах Можайский, Лосиноостровский, Ясенево и Северное Медведково установили современные площадки для прогулок с собаками, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, полностью оборудованные площадки были созданы в рамках программы мэра столицы «Мой район». Концепция данных площадок была разработана при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России, еще проводились фокус-группы.
По результатам проведенного исследования программы «Мой район» создан стандарт площадок нового типа, учитывающий ряд параметров — от эстетичности и комфорта до использования современных экоматериалов.
«У этих пространств много достоинств — с точки зрения и внешнего вида, и функциональности. Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина», — добавила Сергунина.
По ее словам, новые площадки будут удобны и хозяевам собак. Для людей на них сделаны навесы от непогоды, скамейки и парковки для велосипедов.
В Анадырском проезде сделали площадку размером свыше 1,5 тыс. кв. м. Горожане и раньше использовали данную территорию для прогулок с собаками, но она не была оборудована. Теперь на ней появилось освещение, ограждение, есть тренажеры для занятий с питомцами.
Площадка размером 526 кв. м появилась на улице Беловежской. На ней изменили рельеф, благодаря холмистому пространству животным будет интереснее гулять на данной территории. Для комфорта хозяев питомцев на площадке установили лавочки с навесом.
Современную площадку размером 545 кв. м создали на улице Айвазовского. Она появилась на том месте, где ранее москвичи выгуливали своих питомцев. На территории посадили износоустойчивый газон, а также снаряды для занятий с собаками.
В Студеном проезде появился парк для домашних животных, его площадь составила около 3 тыс. кв. м. По инициативе горожан на данной территории появились отдельные зоны для свободного выгула животных, тренировок питомцев, а также и для отдыха хозяев.
Часть оборудования на всех площадках для собак сделана из экологичных переработанных материалов, которые безопасны для животных и их владельцев.
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