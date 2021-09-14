РИАМО - 14 сен. В Подмосковье и столице до 22 часов 15 сентября действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Ярославской, Тверской , Тамбовской и Рязанской областей ЦФО.

Во вторник в регионе облачная с прояснениями погода, местами прогнозируется небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 12-17 м/c. Температура не поднимется выше плюс 14 градусов.

Облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков прогнозируется 15 сентября. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с. Температура ночью будет плюс 5-7 градусов, днем – плюс 10-12.