РИАМО - 14 сен. Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив предложил в обязательном порядке предоставлять россиянам по 3 оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в обращении директора ИСИРГИ Максима Петунина на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Сейчас трудовое законодательство не предусматривает предоставление оплачиваемых отгулов для привившихся. При этом нередки случаи повышения температуры, появления слабости и ломоты в теле после вакцинации. По мнению автора письма, на фоне нежелания работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемые отгулы «огромный пласт трудоспособного населения» не проходит вакцинацию из-за боязни перед побочными эффектами.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — подчеркивается в документе.

Также в ИСИРГИ предложили предоставлять оплачиваемые выходные после всех прививок, которые делаются массово и в обязательном порядке в условиях пандемии.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>