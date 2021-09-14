РИАМО - 14 сен. Первые пробные подачи теплоносителя в дома подмосковного Реутова начались во вторник, отопительный сезон в полном объеме стартует в городском округе 15 сентября, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«По просьбам жителей досрочно входим в отопительный сезон. Пробные запуски тепла начнeм сегодня (14 сентября - ред.), а уже в среду (15 сентября - ред.) полностью запустим отопление. Первыми тепло традиционно получат социально значимые объекты - школы, поликлиники, больницы и детские сады, а затем жилые дома», - сказал Каторов.

Он уточнил, что городским котельным требуется время для запуска и наполнения систем отопления, и попросил с пониманием отнестись к тому, что процесс подключения не будет одномоментным, а произойдет поэтапно.