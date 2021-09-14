РИАМО - 14 сен. Следователи предъявили обвинение двум гражданам соседних государств, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2». Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств.

По уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выемка, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступлений. У обвиняемых получены биологические образцы, необходимые для проведения экспертиз. Также проводят экспертизы, допрашивают свидетелей.

Также СКР предстоит проверить законность нахождения обвиняемых на территории России.

В скором времени в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения наказания.