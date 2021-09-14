РИАМО - 14 сен. Кафе и ресторанам, расположенным на территории Москвы, рекомендуется закрыть летние веранды из-за прогнозируемого сильного дождя и порывистого ветра во вторник, сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг.

В мегаполисе ожидается дождь, местами сильный, а еще усиление порывистого ветра до 18 м/с.

Также в заведениях общепита столицы следует укрепить все конструкции и закрыть уличные зонты.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что со вторника в мегаполисе начнется резкое похолодание.