РИАМО - 14 сен. Кафе и ресторанам, расположенным на территории Москвы, рекомендуется закрыть летние веранды из-за прогнозируемого сильного дождя и порывистого ветра во вторник, сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг.
В мегаполисе ожидается дождь, местами сильный, а еще усиление порывистого ветра до 18 м/с.
Также в заведениях общепита столицы следует укрепить все конструкции и закрыть уличные зонты.
Ранее синоптики предупредили москвичей, что со вторника в мегаполисе начнется резкое похолодание.
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