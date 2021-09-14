РИАМО - 14 сен. Этим летом на спецстоянки за непарвильную парковку отправили 5 Lamborghini, 5 Tesla, 2 Maserati, 1 Ferrari, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Всего за нарушения правил парковки туда попадали почти 1,3 тыс. люксовых машин за летние месяцы.

На спецстоянки были помещены Mercedes-Benz (264), Porsche (202), BMW (201) и Lexus (168).

Неправильно припаркованные машины помещают на спецстоянки, чтобы они не мешали другим участникам дорожного движения, а также чтобы не стали причиной аварии.