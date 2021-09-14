В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее главных задач — застройка промышленных зон «ржавого пояса» столицы, которые практически не используют. РИАМО продолжает серию публикаций об изменении территорий бывших складов, заводов и фабрик. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона на Симоновской набережной, которая расположена на юге столицы.

Центр притяжения вне ЦАО

Промзона на Симоновской набережной занимает внушительную территорию площадью 124,5 гектара. Она ограничена береговой линией Москвы-реки, улицами Восточная, Мастеркова и Автозаводская. Работы по редевелопменту промышленного пространства стартовали два года назад и завершатся к началу 2024 года. Согласно проекту, на набережной будет укреплен берег, появятся удобная автодорога и различные социальные объекты.

Из ключевых преимуществ промзоны управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка выделяет выгодное расположение территории. Симоновская набережная находится недалеко от центра города и крупных транспортных артерий — Третьего транспортного кольца (ТТК), Крутицкой набережной, Автозаводской и Велозаводской улиц. Также эксперт отмечает развитую социальную и досуговую инфраструктуру Даниловского района. Рядом с реорганизуемой территорией расположены два детских сада и четыре школьных корпуса, а также ряд магазинов, кафе и ресторанов.

«Изменение промзоны уже идет: в ее северной части девелопер Ingrad возводит два крупных жилищных комплекса бизнес-класса — FORIVER и RiverSky — со всей сопутствующей инфраструктурой: детским садом, школой, общественно-деловым и культурным комплексом. До конца 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, а к 2024 году будет построен современный стадион футбольного клуба «Торпедо», — говорит Коркка.

Уделят внимание и улично-дорожной сети в этом районе. Сейчас уже идет реконструкция Крутицкой набережной, а в будущем предусмотрено строительство новой магистрали вдоль жилой застройки с выездом на ТТК, а также нескольких внутриквартальных проездов. Также, по словам эксперта, на Симоновской набережной обустроят причал для речного транспорта.

Не используемые по прямому назначению промышленные территории, тем более расположенные недалеко от центра города, безусловно, интересны для застройщиков, считает Надежда Коркка.

«Реорганизация промзоны на Симоновской набережной позволит создать новый центр притяжения в востребованной локации вне ЦАО. Однако расположение крупного спортивного объекта в непосредственной близости от жилой застройки может доставлять определенные неудобства резидентам ЖК», — предупреждает эксперт.

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Бесшовное спортивное пространство

По мнению партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, территория Симоновской набережной в Южном округе столицы является идеальным местом для создания комплексной жилой застройки.

«Акватория Москвы-реки, близость транспортной инфраструктуры, удобный доступ к центральным районам города — все это мощные драйверы привлечения покупательской активности», — рассказывает эксперт.

Отдельно Стариков отмечает большой потенциал локации для развития спортивной инфраструктуры на базе стадиона «Торпедо». Такой шаг, по его мнению, позволит сформировать сильные конкурентные преимущества для привлечения горожан, ведущих активный образ жизни. Кроме того, беговые и велодорожки, соединенные с соседним кварталом, где раньше располагался ЗИЛ, помогут создать большое бесшовное пространство спортивной инфраструктуры.

«Развитие потенциала района Симоновской набережной является одной из важных задач для городских проектировщиков, а анонсированная стратегия работы с территорией выглядит логичной и убедительной», — уверен эксперт.

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Автономный микрорайон с культурным фундаментом

Советник генерального директора компании «Стройком» Сергей Каримов отмечает, что программа редевелопмента промзон на Симоновской набережной предусматривает не только жилую застройку бизнес-класса, но и создание единых комплексов. Среди отличительных черт комплекса RiverSky он выделяет концепцию «двор без машин», согласно которой паркинг на 1017 автомобилей разместят под землей. Изюминкой территории, по его словам, станет культурно-просветительский центр с монументом и мемориальным комплексом истории Куликовской битвы.

«В перспективе — строительство общественно-делового комплекса, офисного центра, автотехцентра. По сути, бывшая промзона на Симоновской набережной превратится в автономный микрорайон со всеми необходимыми социальными и общественными объектами, расположенными в шаговой доступности», — поясняет Каримов.

Еще один плюс этой промзоны — относительная близость к станции метро «Автозаводская», добавляет эксперт. Транспортная доступность — одна из наиболее острых проблем при редевелопменте промзон. Сегодня подъехать к территории можно только с Автозаводской улицы. Этого явно будет недостаточно после ввода микрорайона в эксплуатацию, считает Каримов.

«В планах — прокладка четырехполосной автодороги с выходом на ТТК и на улицу Восточная, а также реконструкция нескольких существующих дорог и проездов. Если эти планы будут реализованы в полной мере, проблему очередного дорожного коллапса удастся решить», — считает эксперт.

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