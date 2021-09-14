РИАМО - 14 сен. Правоохранители задержали в Домодедове 20-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, который угрожал ножом 16-летнему подростку за сделанное замечание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник зашел в подъезд одного из домов, расположенных на улице Рабочей, сломал почтовые ящики и разбросал письма. В этот момент проходивший мимо 16-летний местный житель увидел произошедшее и сделал ему замечание», – отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

В ответ на критику мигрант достал нож и начал угрожать парню. Подросток смог убежать.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. При досмотре мужчины полицейские обнаружили и изъяли нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу.