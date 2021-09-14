РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 16 сентября ответит на вопросы жителей в прямом эфире на «Радио Люберецкого региона» и «Люберецкого районного телевидения». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«16 сентября в 18:10 отвечу на интересующие вас вопросы в программе «Радио Люберецкого региона», а в 19:30 пообщаемся в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим подготовку к предстоящим выборам депутатов в Госдуму и Мособлдуму и ряд других актуальных тем», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что свои вопросы можно отправить на электронные адреса редакций: radiolub@mail.ru и redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8(495)554-55-72 (радио) и 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).