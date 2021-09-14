РИАМО - 14 сен. В «Московской электронной школе» заработала новая виртуальная лаборатория по информатике, там для учеников 7-11 классов доступно 290 готовых тестов и 254 курса по программированию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В образовательный курс входят различные разделы от математических основ информатики до продвинутых алгоритмов программирования. Все эти материалы помогут школьникам подготовиться к итоговым экзаменам и олимпиадам.

Образовательные материалы предназначены для самостоятельного изучения ребятами основ компьютерной грамотности, информатики, развития алгоритмического мышления. Учителя могут использовать качественный контент, размещенный в МЭШ для создания цифровых домашних заданий и собственных тестов.

В ближайшее время все материалы лаборатории «МЭШ. Информатика» можно будет прикрепить к цифровому домашнему заданию в электронном журнале. Такая возможность позволит педагогам автоматически получать результаты работ школьников и просматривать статистку по каждому ученику.