РИАМО - 14 сен. Количество вызовов на единый номер спасения 112 от жителей и гостей Московской области за неделю с 6 по 12 сентября составило более 190 тыс., сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

За этот период поступило более 80 тыс. вызовов, которые требовали экстренного реагирования.

«Более 70% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 24% - полиции и ГИБДД, остальные 6% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2021 года на номер 112 поступило более 8,2 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 54,8 млн вызовов.

За помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.