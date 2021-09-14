РИАМО - 14 сен. Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Подмосковье будет располагаться в волейбольном центре в Одинцове. Штаб начнет работу 17 сентября в 00:00 и закроется 20 сентября в 15:00.

«В штабе общественного наблюдения организованы пресс- и медиацентры, помещение для видеонаблюдения с видеостеной и 30 стационарными компьютерами с возможностью подключения к системе видеонаблюдения избирательных участков Подмосковья, на которых будет работать группа видеоконтроля», - сказал руководитель подмосковного штаба общественного наблюдения за выборами Александр Тарарев.

Он обратил внимание на недопустимость перекрытия объективов камер цветами, шкафами, шарами и другими предметами. Также недопустимы внезапные отключения камер якобы для технического обслуживания или замены карты памяти.

«Все эти проявления будут фиксироваться, и реакция ЦИК на них будет жесткой. На это отдельное внимание обратила председатель ЦИК Элла Панфилова на рабочем совещании. Если необходимо, нужно закупать карты большей памяти и вообще сделать все возможное, чтобы обеспечить непрерывную трансляцию и запись на протяжении всего времени работы участковых комиссий», - заключил Тарарев.

Штаб общественного наблюдения будет свободной от коронавируса зоной. К работе на базе штаба будут допускаться лица с сертификатом о прохождении вакцинации от Covid-19 и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не менее чем за 3 дня до посещения. Тест также можно будет сделать непосредственно в штабе в день посещения.

Выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья будут выбирать депутатов Госдумы и Мособлдумы, также состоятся выборы в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.