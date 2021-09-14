РИАМО - 14 сен. Задержанному после побега Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге. Он дал признательные показания и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях на территории Москвы и области, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

О задержании пятого беглеца из ИВС Александра Мавриди стало известно поздно вечером 13 сентября. Его задержали в столичном районе Митино.

В рюкзаке у задержанного обнаружили и изъяли 3 тыс. долларов, 1350 евро, 70 тыс. рублей.

Сейчас Мавриди отправлен в изолятор временного содержания. Также продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. По версии следствия, арестантам удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Четверо беглецов были задержаны в течение августа.

Видео задержания сбежавшего из ИВС Мавриди>>