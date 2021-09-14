РИАМО - 14 сен. Сельскохозяйственным производителям Московской области с начала года доведены субсидии в размере 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«На сегодняшний день сельскохозяйственные производители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили более 3,3 млрд рублей господдержки. В том числе и федерального бюджета получателям перечислено порядка 945 млн рублей и областного – более 2,3 млрд рублей», - сказал Сергей Воскресенский.

Субсидии в Подмосковье предоставляются на проведение посевных и уборочных полевых работ, на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства и другое.

Всего на госпрограмму агропромышленного комплекса Московской области в 2021 году выделено 5,6 млрд рублей.