РИАМО - 14 сен. Ветеринарная лаборатория Наро-Фоминской ветеринарной станции ГБУВ Московской области подтвердила компетентность аккредитованного лица в соответствии с областью аккредитации. Всего с начала года аккредитовано 5 ветеринарных лабораторий Подмосковья, которые провели более 150 тыс. исследований пищевой продукции на качество. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В Подмосковье проводят диагностические исследования 13 ветеринарных лабораторий. 5 из них аккредитованы в национальной системе по аккредитации для проведения исследований пищевой продукции, зерна злаковых и бобовых культур, комбикормов на показатели безопасности и качества, а также исследований биоматериала животных на исключение заказных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая бешенство. Аккредитованные лаборатории постоянно подтверждают свою аккредитацию в сроки согласно установленным требованиям и расширяют область аккредитации на проведение новых методов исследований», - сказал Сергей Воскресенский.

Подтверждение аккредитации является гарантией качества проводимых в лаборатории испытаний. В частности, на соответствие требованиям технических регламентов проведение микробиологических, радиологических, паразитологических исследований мяса и мясной продукции, рыбы и рыбной продукции; физико-химические, микробиологические, радиологические исследования молока и молочной продукции; исследования меда, кормов и объектов окружающей среды; исследования биологического материала от сельскохозяйственных животных с целью выявления заразных и иных болезней животных.

«В 5 аккредитованных лабораториях на сегодняшний день трудятся 88 сотрудников. Исследования проводятся не менее, чем по 150 аккредитованным методикам. С начала года проведено уже более 150 тыс. исследований», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что лаборатория Наро-Фоминой ветеринарной станции планирует расширение действующей аккредитации, которое увеличит спектр определяемых показателей при оказании услуг, в том числе для целей мониторинга пищевой продукции, продовольственного сырья, а также биологического материала для выполнения госзадания.