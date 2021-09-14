РИАМО - 14 сен. Участники особой экономической зоны «Технополис Москва» смогли сэкономить за 2021 год более 280 млн рублей благодаря налоговым льготам, это в 1,7 раза больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» за первые 6 месяцев текущего года, составила более 280 млн рублей. Большая часть из них — почти 269 млн рублей — пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за этот период резиденты сэкономили в 1,7 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года.

А за 15 лет существования ОЭЗ резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 млрд рублей.

За первую половину 2021 года около 40 рублей инвестиций приходится на каждый рубль, предоставленный по налоговым льготам. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что за первые шесть месяцев текущего года резиденты ОЭЗ заплатили более 1,6 млрд рублей в виде налогов, а отчисления за все время ее работы составляют около 13 млрд рублей.

Участники особой экономической зоны пользуются рядом преференций. Среди них: льготная ставка аренды земли, возможность выкупить арендуемый участок за один процент от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию, сниженные налоги. Также и доступны таможенные льготы.