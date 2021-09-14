РИАМО - 14 сен. Весь сентябрь и первая половина октября в Московской области будут очень урожайными на грибы. В лесах можно найти подосиновики, подберезовики и белые, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Сейчас замечательная ситуация, сейчас все начинается. Все летние грибы, которые чувствовали себя не очень, теперь почувствовали себя прекрасно. Есть вся классика: белые, подосиновики, подберезовики, лисички и сыроежки», — сказал Вишневский.

Он отметил, что также в подмосковных лесах можно собирать еловых рыжиков, скоро появятся осенние опята. Их будет довольно много - богатый урожай ожидается благодаря затяжному похолоданию.

«Можно аккуратно сказать о том, что весь сентябрь и половина октября будут точно грибными, а вторая половина октября и первая половина ноября будут скорее всего грибными. Этот год по количеству грибов может стать лучшим за последние 3-4 года», — подчеркнул Вишневский.

Эксперт добавил, что в лесах на удалении от столицы можно без труда собрать 2-3 полных корзины грибов за раз. Также холодная весна и сухое лето неблагоприятно сказались на развитии личинок насекомых, поэтому сейчас практически нет червивых грибов.