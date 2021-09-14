РИАМО - 14 сен. Более 2 млн медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» с 11 мая, там жители города проходили диспансеризацию и делали прививки от Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кроме того, более 900 тыс. манипуляций проведено в рамках дополнительных исследований, не входящих в федеральный стандарт диспансеризации, а более 450 тыс. — в рамках расширенного обследования для переболевших коронавирусной инфекцией», — рассказал руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Москвичи, переболевшие Covid-19, могут пройти обследование после 60 дней с момента выздоровления. В павильонах «Здоровая Москва» также можно пройти ряд дополнительных обследований. В который входят: спирометрия, биохимический анализ крови на семь показателей, тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации D-димера в крови.

45 павильонов расположены в парках, скверах и зонах отдыха. Режим работы с 8:00 до 20:00.

Исследования покажут, что организм здоров или быстро выявят отклонения, чтобы начать лечение.