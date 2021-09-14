РИАМО - 14 сен. Жители столицы могут получить информацию по вопросам запуска отопления по телефону горячей линии +7 (800) 100-23-29, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Массовую подачу тепла в жилые дома начали в Москве 13 сентября. Подключение отопления по всему городу займет около 5 дней.

Горячая линия будет работать, пока в городе полностью не запустят отопление. По телефону москвичи могут сообщить о течи, об отсутствии тепла в доме или недостаточно теплых батареях.

«Перед началом отопительного сезона традиционно растет число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ. Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию. Она поможет распределить потоки звонков», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Горячая линия по вопросам отопления впервые заработала в 2019 году, за 2 года на нее поступило более 500 тыс. звонков. В 2020 году принимать заявки помогал голосовой помощник, который обработал около 20 тыс. обращений. ​