РИАМО - 14 сен. Новая поликлиника для детей и взрослых заработала на Первомайской улице в столичной Щербинке. Медучреждение соответствует всем требованиям нового московского стандарта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Светлое современное здание площадью более 11 тыс. кв. м, где медицинскую помощь смогут получать и взрослые и дети, рассчитано на 750 посещений в смену — 500 взрослых и 250 детей», — сказала главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина.

В новой поликлинике предусмотрено отделение лучевой диагностики, оснащенное магнитно-резонансным томографом, установлены цифровой флюорограф, рентгенологическая установка и маммограф. Для медучреждения закупили 5 современных аппаратов УЗИ экспертного класса. Также здесь заработает первое в Щербинке эндоскопическое отделение.

Юные пациенты смогут попасть на прием к педиатрам и профильным специалистам: офтальмологу, оториноларингологу, хирургу, неврологу, кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу. В медучреждении открыты отделение здорового ребенка, массажный кабинет, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и вакцинации.

Во взрослом отделении будут вести прием терапевты и узкие специалисты, также оборудованы женская консультация, зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии, кабинет профилактики инфарктов и инсультов.

Отделение лучевой диагностики будет обслуживать и взрослую, и детскую поликлиники. Кроме того, предусмотрены дневные стационары для пациентов, а также комфортные зоны ожидания.