РИАМО - 14 сен. В ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидают сильный ветер с порывами до 13-18 м/с. В таких условиях водителям не следует оставлять свои машины под деревьями, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 12-14 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Ранее синоптики сообщили, что со вторника в столице начнется резкое похолодание, следующая порция тепла ожидается в конце сентября.