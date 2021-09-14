РИАМО - 14 сен. Следователь следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области задержал двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе около СНТ «Магистраль 2». По горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

Следствие проведет ряд экспертиз и проверит информацию СМИ о причастности подозреваемых к совершению других преступлений. Также будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории России и дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранцев на территории РФ.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, убитая была жительницей поселка Бужаниново Сергиево-Посадского округа. Задержание подозреваемых провели сотрудники полиции, после мужчин передали в следственные органы.