РИАМО - 14 сен. Из-за проведения инженерных работ на 1-й Квесисской улице временно ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, с 20 до 22 сентября будет закрыто движение по одной из полос на 1-й Квесисской улице у дома 10б на улице Нижняя Масловка. Там временно расширят дороги и уберут парковки. Таким образом, специалисты сохранят прежнее количество полос.

На том же участке с 23 сентября по 5 ноября круглосуточно ограничат движение по одной полосе.

Водителей просят быть внимательнее и планировать маршрут заранее.