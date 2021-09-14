РИАМО - 14 сен. Отмечавшееся в столичном регионе потепление не было настоящим бабьим летом, новая порция тепла ожидается в конце сентября, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На прошедших выходных в Московском регионе воздух прогрелся до плюс 20 градусов.

«Было тепло, было комфортно, но то, что было, нельзя считать бабьим летом. Есть определение, что бабье лето – это стабильный период длиной в 5-7 суток. Должно быть как минимум 5 дней погоды «миллион на миллион». В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура», – сказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

По словам синоптика, следующее потепление ожидается на территории столичного региона в последних числах второй декады сентября.

Также Тишковец уточнил, что пока нет хорошего прогноза на бабье лето.

Ранее жителей столичного региона предупредили о резком понижении температуры со вторника. До конца текущей недели в Москве будет холодно, однако температура будет ниже нормы всего на 2 градуса. Днем прогнозируется плюс 10-13 градусов, ночью – плюс 10-11 градусов.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>