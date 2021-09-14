РИАМО - 14 сен. В столичном парке «Зарядье» 14 октября состоится презентация первого выпуска всемирно известного гастрономического гида Michelin. В этот же день столичные рестораны и шеф-повара получат звезды, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

«Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице», — рассказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Россия станет 33-й страной, где выпускается гид Michelin, а Москва — первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, которые отмечены такими звездами.

«Звездность» от Michelin столичным заведениям общепита создаст дополнительные условия для развития гастрономического туризма в российскую столицу. Также повысится туристическая привлекательность города.

Рестораны со звездами Michelin привлекают разных туристов. Для некоторых этот фактор является решающим при планировании путешествий. Для других - ничего не значит.

Тем не менее, составление гида Michelin по ресторанам столицы повлияет и на сам гастрономический рынок. В столице повысится конкуренция между ресторанами и кафе и соответственно улучшится качество блюд и обслуживания.

Путеводитель Michelin — наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа.