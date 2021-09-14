РИАМО - 14 сен. Сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля», задержали на северо-западе Москвы. В ходе задержания он попытался оказать сопротивление, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. По версии следствия, арестантам удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Четверо беглецов были задержаны в течение августа. Пятого, Александра Мавриди, задержали 13 сентября.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники обнаружили Мавриди на Дубравной улице в столичном районе Митино. Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен.

Волк напомнила, что ранее троих участников побега задержали в Московской и Новгородской областях, еще один сам сдался правоохранителям.