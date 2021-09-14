РИАМО - 14 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали Александра Мавриди - последнего беглеца из изолятора временного содержания в Истре, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. По версии СКР, им удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Четверо сбежавших были обнаружены и задержаны в течение августа.

Среди сбежавших был и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве так называемого колбасного короля Владимира Маругова. Сейчас Мавриди задержали, его доставят к следователю на допрос.

Видео побега арестантов в Истре>>