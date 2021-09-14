РИАМО - 14 сен. ЦППК вывела на линию первый поезд ЭП2Д в сентябре 2016 года и за прошедшие 5 лет он проехал 646 тыс. км. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Всего в 2016 году в парк подвижного состава компании поступило 14 поездов данной серии. В 2017 году ЦППК приняла 24 поезда, в 2018-м – 20 поездов, в 2019-м – 27 поездов, в 2020-м – 29 поездов и в 2021-м до сих пор – 12 поездов. На данный момент в парке ЦППК числятся 126 электропоездов постоянного тока ЭП2Д, которые в сумме проехали около 50 млн км.

Поезда ЭП2Д производятся Демиховским машиностроительным заводом, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Составы данного типа используются для перевозок пассажиров на маршрутах Киевского, Рижского, Курского, Белорусского и Савеловского направлений МЖД.

За время эксплуатации поезда этой серии получили высокие оценки и хорошие отзывы со стороны пассажиров ЦППК за комфортабельность и современную техническую оснащенность. Также ЭП2Д постепенно заменяют выбывающие из арендованного парка поезда.

Вагоны составов оснащены эргономичными сидениями, выполненными из износостойких материалов, надежными поручнями, а также креплениями для велосипедов. В вагонах установлена система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха. Кроме того, салоны оборудованы USB-разъемами и экологически чистыми туалетами.

Для маломобильных пассажиров в вагонах ЭП2Д предусмотрены откидные аппарели и крепления для инвалидных колясок, а все информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.