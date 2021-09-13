РИАМО - 13 сен. Среди преимуществ цифрового рубля для обычных россиян – гарантия законности сделок с этой валютой и возможности оплачивать сделки, транзакции, сообщает Nation News.

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заверил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам.

«Это законное государственное денежное средство. Люди к этому должны относиться также, как к банковским картам. В свое время их не было, потом они стали появляться. Аналогично появится и цифровой рубль», — сказал Разуваев.

Он отметил, что создание собственных цифровых денег идет во многих странах.

«Для граждан это еще одна возможность оплачивать сделки, транзакции. Мир не стоит на месте. Когда-то и онлайн-приложения были в новинку, а сейчас стоят на всех телефонах. Здесь точно также», — добавил он.